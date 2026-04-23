Главный врач краевой клинической инфекционной больницы планирует баллотироваться в заксобрание

Главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы Григорий Цепаев примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает реготделение партии, он подал документы для участия в процедуре сразу на двух уровнях: по одномандатному избирательному округу №11 в краевой парламент и по единому избирательному округу на территории Пермского края.

Григорий Цепаев руководит Пермской краевой клинической инфекционной больницей с сентября 2022 года.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.