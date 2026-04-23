В СКР заинтересовались делом направленного на лечение борского экс-депутата

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о хищении 30 млн руб. из-за незаконного подключения к электросетям в Нижегородской области, сообщили в ведомстве. Фигурантом по делу о незаконной майнинговой ферме проходит бывший член совета депутатов городского округа Бор, его освободили от уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, направив на принудительное лечение в амбулаторных условиях.

При этом ряд СМИ высказывают предположения о том, что принятые по делу решения и невозмещение ущерба могут быть связаны с наличием у фигуранта связей в правоохранительных органах.

Глава СКР поручил руководству регионального управления представить доклад о результатах расследования дела, а также по доводам СМИ.

Галина Шамберина