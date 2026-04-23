Прокуратура подала иск к экс-чиновнику исполкома Казани об изъятии имущества
Приволжский районный суд Казани принял к производству иск прокурора Татарстана к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации исполкома города Александру Голякову и его родственникам. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Иск связан с обращением в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках закона о контроле за соответствием расходов доходам.
Как сообщает «Реальное время», сумма иска, предъявленного к семье господина Голякова, составляет 122 млн руб.
Заседание назначено на 5 июня этого года.