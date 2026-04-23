Дефицит бюджета Челябинской области составил 69 млрд рублей в 2025 году

В Челябинской области объем расходов бюджета составил 365 млрд руб. по итогам 2025 года. Показатель увеличился на 6% в сравнении с 2024-м. Объем доходов при этом составил 296 млрд руб., сообщает пресс-служба законодательного собрания Челябинской области.

Большая доля расходов (70%) была направлена в социальную сферу: на поддержку участников СВО и их семей, детей-сирот, жителей старшего возраста и многодетных семей.

По данным заксобрания, около 90% дохода составили собственные налоговые и неналоговые поступления. Размер последних при этом увеличился в 1,4 раза в сравнении с предыдущим годом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году объем доходов и расходов составил 286 млрд и 361,4 млрд руб. соответственно. Дефицит — 75,4 млрд руб.

Ольга Воробьева