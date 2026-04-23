В Белгородской области при ударе дрона погиб мирный житель

В белгородском селе Репяховка FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения. Погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отец погибшего получил осколочные ранения головы, живота, рук и ног. Мужчину госпитализируют в городскую больницу № 2 в Белгороде, уточнил губернатор.

По данным Минобороны России, ночью над территорией региона сбивали БПЛА, их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО уничтожили 154 беспилотника над десятью российскими регионами.