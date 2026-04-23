Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индекс российских гособлигаций RGBI превысил 121 пункт впервые за семь месяцев

Индекс российских гособлигаций RGBI (Russian Government Bond Index) составил 121,13 пункта, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже к 9:59. Последний раз индикатор поднимался выше 121 пункта 9 сентября 2025 года. К 10:14 RGBI замедлил рост до 121,07 пункта.

RGBI, или индекс государственных облигаций — это основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Новости компаний Все