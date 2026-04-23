Индекс российских гособлигаций RGBI превысил 121 пункт впервые за семь месяцев

Индекс российских гособлигаций RGBI (Russian Government Bond Index) составил 121,13 пункта, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже к 9:59. Последний раз индикатор поднимался выше 121 пункта 9 сентября 2025 года. К 10:14 RGBI замедлил рост до 121,07 пункта.

RGBI, или индекс государственных облигаций — это основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.