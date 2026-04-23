Индекс промпроизводства в Курганской области вырос на 2,6%

В январе-марте 2026 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 102,6% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди основных видов деятельности повышение отмечено только в обрабатывающем производстве — на 3,9%. Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов снизились на 4,4%, добыча полезных ископаемых — на 6,9%. Обеспечение электроэнергией и газом вместе с кондиционированием воздуха упало на 11,3%.

Виталина Ярховска