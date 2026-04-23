МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра до 18 м/с

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, в городе 23 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности

Автовладельцам советуют по возможности размещать транспорт в гаражах либо парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует избегать нахождения вблизи рекламных щитов, шатких строений и зданий с неустойчивой кровлей, а также обходить линии электропередач, мосты, эстакады и трубопроводы.

Жителям многоквартирных домов рекомендовано убрать незакрепленные предметы с балконов и закрыть окна. В частном секторе необходимо убрать хозяйственный инвентарь со двора и проверить состояние сухих деревьев, способных нанести ущерб постройкам при падении.

Кирилл Конторщиков