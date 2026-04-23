Петербург занял третье место в РФ по объемам льготной ипотеки в марте

Санкт-Петербург занял третье место среди регионов России по объемам льготной ипотеки в марте. В городе за месяц выдали 1,3 тысячи кредитов на 9,77 миллиарда рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое место по объему выданных льготных кредитов заняла Москва (2,22 тысячи займов на 19,68 миллиардов рублей). На втором месте расположилась Московская область (1,62 тысячи кредитов на 13,03 миллиарда рублей).

Как подсчитали в ОКБ, средняя сумма льготной ипотеки в России в марте 2026 года составила 5,93 миллиона рублей. Год назад эта сумма равнялась 5,77 миллиона рублей.

Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-марте 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом на 34% – до 653,12 миллиардов рублей.

Матвей Николаев