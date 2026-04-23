В Татарстане утвердили спецрежим, разрешающий усыплять бездомных животных
В Татарстане утвердили порядок введения режима экстраординарной ситуации для бездомных животных, при котором их можно будет усыпить. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации.
Режим будет вводиться, в частности, при карантине по опасным болезням животных или если бездомное животное причинило тяжкий вред здоровью или стало причиной гибели человека.
Документ предусматривает отлов животных, их содержание во временных пунктах и информирование жителей. Если за 20 дней животное не находит владельца, допускается его умерщвление в соответствии с ветеринарными требованиями.
Решение принимается Главным управлением ветеринарии по обращению муниципалитетов. В экстренных случаях режим могут ввести в течение двух рабочих дней. Срок действия режима — до трех месяцев.