Госавтоинспекция назвала назвали опасные участки для автомобилистов на Урале

Наиболее аварийными в Свердловской области остаются федеральные трассы. Так, на направлении Екатеринбург — Тюмень по итогам первого квартала 2026 года произошло 17 ДТП, в которых погибли 7 человек. На автодороге М-12 зарегистрировано 10 аварий с четырьмя погибшими, тогда как годом ранее смертельных случаев на этом участке не было. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции по Свердловской области Леонид Лиханов.

Среди региональных дорог наиболее опасными названы направления Екатеринбург — Реж — Алапаевск (13 ДТП и 6 погибших), а также Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД).

В Свердловской области по итогам первого квартала 2026 года зарегистрировано 401 дорожно-транспортное происшествие — на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших снизилось почти на 4% и составило 50 человек, количество раненых уменьшилось примерно на 10%.

Леонид Лиханов отметил, что основными причинами тяжелых аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов и управление автомобилем в состоянии опьянения. За три месяца сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1,5 тыс. таких нарушений.

«Наезды на пешеходов — это у нас каждое четвертое ДТП. В текущем году рост дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах составил 23%»,— подчеркнул Леонид Лиханов.

Олеся Рыжкова