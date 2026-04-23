Трафик в крупных ТЦ Сибири в январе—апреле 2026 года вырос на 2%

В период с января до середины апреля 2026 года Mall Index (показатель, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м) крупных торговых центров площадью более 40 тыс. кв. м в мегаполисах Сибири оказался на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом динамика посещаемости малых и средних ТЦ (до 40 тыс. кв. м) демонстрирует снижение за год на 2%, подсчитали в Focus Technologies.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крупные торговые центры наращивают трафик за счет комплексного предложения: сочетания retail, общественного питания, досуга и сервисов, отмечают аналитики. «Снижение среднедневной аудитории в малых и средних форматах связано с давлением со стороны онлайн-каналов: доля e-commerce продолжает расти, особенно в категориях fashion и электроники. Дополнительное влияние оказывает изменение модели потребления - покупатели становятся более избирательными, чаще планируют визиты и комбинируют онлайн- и офлайн-сценарии», — комментирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

В то же время эксперты отмечают растущую вакантность в ТЦ. Согласно Focus Technologies, в январе—апреле 2026 года показатель увеличился с 7—10% до 8—11%. Это связано с тем, что часть открытий предыдущего периода пересматривается: не все локации подтвердили ожидаемые показатели, и на рынке появляются обратные движения — закрытия отдельных магазинов и оптимизация сетей.

Лолита Белова