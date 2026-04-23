В Казани разработают концепцию обновления зооботанического сада

В Казани начали разработку концепции обновления исторического зооботанического сада. Итоговый проект планируют представить к концу лета этого года, сообщила пресс-служба Института развития городов республики.

Приоритетным является сохранение исторического облика и создание комфортной среды для посетителей и животных.

Работа ведется в формате государственно-частного партнерства. Перед проектированием проведут исследование территории. Проект ведет «Агна групп» совместно с бюро Wowhaus под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.

Зооботсад расположен вдоль протоки между озерами Нижний и Средний Кабан. В перспективе рассматривается благоустройство территории и развитие прогулочной зоны.

Анна Кайдалова