Карелия увеличит парк противопожарной техники до 8 тыс. единиц

Власти Карелии наращивают группировку сил для борьбы с лесными пожарами в 2026 году. Количество задействованной техники увеличится на треть по сравнению с прошлым годом и достигнет 8 тыс. единиц. Меры принимаются на фоне аномально раннего начала пожароопасного сезона и низкого уровня грунтовых вод, осушающих лесные массивы, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меры принимаются на фоне аномально раннего начала пожароопасного сезона

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Особый противопожарный режим введен на всей территории Карелии с 13 апреля — значительно раньше обычных сроков. За последние две недели в регионе зарегистрировано 13 лесных пожаров общей площадью более 17 га, все они оперативно ликвидированы. Ситуацию осложняет низкий уровень грунтовых вод, способствующий осушению лесной подстилки и повышению класса пожарной опасности.

Финансирование противопожарных мероприятий из федерального центра в 2026 году увеличено на 5,4 млн рублей относительно прошлогоднего уровня и превысило 320 млн рублей.

Кирилл Конторщиков