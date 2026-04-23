В Башкирии работница упала с шестиметровой высоты

Гострудинспекция Башкирии расследует травмирование 49-летней работницы ООО «Агротехнологии», сообщила пресс-служба ведомства. 18 апреля на территории сельхозпредприятия ООО «Канаш» в селе Гайниямак Альшеевского района она упала с площадки нефункционирующего зерноочистительного комплекса с высоты около 6 м. Пострадавшая была госпитализирована в Раевскую центральную районную больницу.

ООО «Агротехнология» зарегистрировано в январе 2017 года. Владельцем является Гульназ Рязапова. Выручка в 2025 году равнялась 31 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Майя Иванова