Челябинское УФСБ пресекло деятельность участника мошеннической группы

Кировский районный суд вынес приговор местному жителю, задержанному в Челябинске по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Его признали виновным в семи преступлениях и назначили пяти лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Челябинской области, которое выявило преступление.

По данным УФСБ, гражданин представлялся сотрудником органа безопасности и убеждал потенциальную жертву перевести деньги на «безопасный счет». Он предоставлял фиктивные документы и удостоверения с символикой органов ФСБ РФ и использовать курьерскую доставку для получения денег. Жертвам мошенничества он также угрожал уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества или разглашение государственной тайны. По данным пресс-службы УФСБ, подсудимый работал по нескольким регионам России.

