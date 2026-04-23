В Татарстане спорткомплекс, где утонул ребенок, выплатит 3,6 млн рублей его семье

В Новошешминском районе Татарстана суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родственников 10-летнего мальчика, утонувшего в бассейне спортшколы «Жемчужина». Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Булат Мухамеджанов.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из этой суммы 2 млн руб. получит мать, еще по 800 тыс. руб. — брат и сестра погибшего. При недостатке средств у учреждения выплаты будет обеспечивать райисполком.

Трагедия произошла в мае 2024 года. Как установил суд, в спортшколе не было спасательных средств и сотрудника, отвечающего за безопасность на воде.

Ранее директора учреждения приговорили к двум годам лишения свободы условно.

