В Татарстане спорткомплекс, где утонул ребенок, выплатит 3,6 млн рублей его семье
В Новошешминском районе Татарстана суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родственников 10-летнего мальчика, утонувшего в бассейне спортшколы «Жемчужина». Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Булат Мухамеджанов.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Из этой суммы 2 млн руб. получит мать, еще по 800 тыс. руб. — брат и сестра погибшего. При недостатке средств у учреждения выплаты будет обеспечивать райисполком.
Трагедия произошла в мае 2024 года. Как установил суд, в спортшколе не было спасательных средств и сотрудника, отвечающего за безопасность на воде.
Ранее директора учреждения приговорили к двум годам лишения свободы условно.