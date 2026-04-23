Промпроизводство Омской области сократилось на 1,3% с начала года

По итогам января-марта 2026 года промпроизводство в Омской области показало снижение на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Согласно данным Омскстата, на отрицательную динамику, в том числе, оказало влияние сокращение объемов в обрабатывающем секторе на 1,8%.

«Уменьшение наблюдалось в производстве прочих транспортных средств и оборудования, металлургических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, нефтепродуктов»,— говорится в сообщении ведомства.

При этом в первом квартале этого года зафиксирован рост производства электрического оборудования (+36,3% год к году), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+13,9%), химических веществ и химических продуктов (+12,8%), готовых металлических изделий. Кроме того, за первые три месяца 2026 года отмечается прирост добычи полезных ископаемых (+32,3%), в энергетике, тепло- и газоснабжении (+8,3%), а также увеличение выпуска продуктов питания (+2,3%), производства мяса и субпродуктов птицы (+25,7%), масла растительного (+22,4%), макаронных изделий (+10,1%).

