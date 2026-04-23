Четыре челябинских бизнесмена попали в список миллиардеров России

Четыре предпринимателя и уроженца Челябинской области попали в список миллиардеров России 2026 года по версии Forbes.

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников занял в рейтинге 21-е место, имея состояние 9,3 млрд долларов. Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников вместе с семьей оказался на 63-й позиции с состоянием 2,2 млрд долларов. На 104-м месте расположился бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров. Его состояние оценили в 1,5 млрд долларов. Чуть ниже, на 116-й позиции, находится совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков с состоянием 1,4 млрд долларов. Кроме того, 148-е место занял Анатолий Скуров, уроженец Тульской области, представленный в рейтинге как председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод». Его состояние — 1,1 млрд долларов.

Виталина Ярховска