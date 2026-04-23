В Петербурге задержан наркоторговец с партией амфетамина весом 1,3 кг

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в распространении амфетамина через интернет. В ходе обыска у фигуранта изъято почти 1,3 кг наркотика, расфасованного для сбыта, весы и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело, установлена причастность задержанного к другому аналогичному эпизоду, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, установлено, что задержанный причастен к другому аналогичному уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурант помещен под стражу, ведется следствие.

Кирилл Конторщиков