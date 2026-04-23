Молодого жителя Дзержинска оштрафовали на 50 тысяч рублей за дропперство

Жителя Дзержинска Дмитрия Савельева оштрафовали на 50 тыс. руб. за дропперство. Молодого человека судили по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу электронного средства платежа для неправомерных операций), сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Установлено, что 26 августа 2025 года подсудимый незаконно получил у знакомой девушки банковскую карту и ПИН-код к ней. Затем он передал карту неустановленным лицам, зная, что ее будут использовать для вывода преступных доходов онлайн-казино.

Галина Шамберина