Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молодого жителя Дзержинска оштрафовали на 50 тысяч рублей за дропперство

Жителя Дзержинска Дмитрия Савельева оштрафовали на 50 тыс. руб. за дропперство. Молодого человека судили по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу электронного средства платежа для неправомерных операций), сообщили в Нижегородском областном суде.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Установлено, что 26 августа 2025 года подсудимый незаконно получил у знакомой девушки банковскую карту и ПИН-код к ней. Затем он передал карту неустановленным лицам, зная, что ее будут использовать для вывода преступных доходов онлайн-казино.

Галина Шамберина