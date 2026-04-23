Александр Кержаков рассказал о своих обязанностях в правительстве Петербурга

Бывший форвард «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков с марта занимает должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и курирует вопросы развития спорта в городе. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков занимает пост спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Кержаков занимает пост спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга

«В целом занимаюсь вопросами, касающимися спорта нашего города, любых видов спорта, погружаюсь в соревновательный процесс, могу высказать какие-то предложения, решаю какие-то проблемные ситуации, которые возникают и с которыми обращаются в администрацию города»,— сказал господин Кержаков.

Он отметил, что использует свой профессиональный опыт для решения актуальных задач и поддержки спорта в городе.

Игровую карьеру Кержаков завершил в 2019 году. За это время он провел 511 матчей, забил 203 гола и отдал 84 результативные передачи. В его активе — три титула чемпиона России, победы в Кубке и Суперкубке страны, а также трофеи в Испании и Кубок УЕФА.

Матвей Николаев