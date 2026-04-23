В Оренбурге управляющую компанию обязали привести в порядок общее имущество дома

В Оренбурге руководителя управляющей организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) с назначением штрафа в размере 50 тыс. руб. По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации надзорного ведомства, управляющая компания ненадлежащим образом содержит общее имущество дома на ул. Юркина, 9А. Покрытие лестниц входных групп частично разрушено, осветительные приборы неисправны, штукатурные и окрасочные слои стен и потолков повреждены, а плитка на ступенях лестничных клеток подъезда отсутствует.

