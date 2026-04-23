Донской градсовет поддержал проект спортивно-рекреационного парка на 22 гектарах

Градостроительный совет Ростовской области одобрил создание спортивно-рекреационного парка в районе гребного канала и конгрессно-выставочного центра на Восточном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под спортивный парк отведено 22 гектара. На этой территории появится единый кластер для профессионального и массового спорта, а также для отдыха.

«Никаких жилых высоток: совет поддержал только малоэтажное строительство, чтобы архитектура не загораживала вид»,— отметил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Конгрессно-выставочный центр на Восточном шоссе построит частный инвестор. Градсовет утвердил концепцию объекта, но с условием доработать схему организации парковки.

Отдельно на заседании обсудили инженерные изыскания в пойме Дона. Там планируют создать сеть скважин для постоянного наблюдения за грунтовыми водами. Эта мера необходима для учёта рисков подтопления при возможном будущем освоении территории.

Мария Хоперская