Росприроднадзор через суд взыскал с «Леноблводоканала» 14 млн рублей пени

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с ГУП «Леноблводоканал» пени в размере свыше 14 млн рублей. Санкции начислены за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее с предприятия уже взыскали более 31 млн рублей основной задолженности за 2019 год, сообщает телеканал «78».

Предприятие не исполнило требование о добровольном погашении пени

Предприятие не исполнило требование о добровольном погашении пени

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, инспекторы ведомства зафиксировали факт просрочки обязательных экологических платежей, что послужило основанием для начисления штрафных санкций. Предприятие не исполнило требование о добровольном погашении пени, в связи с чем Росприроднадзор был вынужден обратиться в судебные органы.

Кирилл Конторщиков