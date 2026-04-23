На СвЖД в течение года обновят более 140 железнодорожных переездов

В 2026 году Свердловская магистраль планирует отремонтировать и обновить более 140 железнодорожных переездов в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО). Работы начнутся после установления устойчивых плюсовых температур, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

В рамках мероприятий запланирован капитальный ремонт 22 объектов, включающий замену шлагбаумов, резинокордовых настилов, направляющих столбиков и дорожных знаков, а также асфальтирование проезжей части в границах переездов. На семи переездах, расположенных на перегонах Мулянка — Юг, Кишерть — Шумково, Ирбит — Лопатково, Талица — Чупино, Выя — ГРЭС, а также на станциях Северка и Нижняя Салда, заменят устройства заграждения переездов. Эти средства препятствуют выезду автотранспорта на пути после срабатывания сигнализации.

Кроме того, планируется обновить асфальтовое покрытие на 99 переездах и уложить новые резинокордовые настилы на 25 объектах.

В настоящее время на СвЖД эксплуатируется 499 переездов.

