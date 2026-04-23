Над промзоной Кстовского района сбили 11 беспилотников

Ночью 23 апреля над промышленной зоной Кстовского района Нижнего Новгорода отразили атаку 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В результате падения обломков поврежден объект на территории одного из предприятий, он загорелся. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего минувшей ночью над регионами России уничтожены и перехвачены 154 украинских беспилотника самолетного типа.