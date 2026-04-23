Суд прекратил дело о банкротстве генподрядчика Восточного выезда

Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по заявлению АО «Управление механизации Востокнефтезаводмонтаж» (УМ ВНЗМ) о признании банкротом ООО «ЛМА» (ранее — «Лимакмаращавтодороги»), сообщает радиостанция «BFM Уфа».

Из материалов дела следует, что ЛМА задолжало дочерней структуре ВНЗМ около 6 млн руб. (включая 274,1 тыс. руб. неустойки и более 198,3 тыс. руб. госпошлины). В эту сумму вошли обязательства по договорам аренды спецтехники, поставки металлических изделий и монтажа железобетонных балок. Истец просил суд ввести в отношении ответчика наблюдение, назначив временным управляющим кого-либо из членов ассоциации «Евросиб».

В отзыве ответчик, представив копию платежного поручения, заявил, что задолженность перед УМ ВНЗМ компания погасила. Доводы ответчик повторил в суде, попросив прекратить дело о банкротстве, тогда как инициатор процесса на заседание не явился.

Арбитражный суд поводов для продолжения дела не нашел.

АО «Управление механизации Востокнефтезаводмонтаж» зарегистрировано в 1995 году в Уфе на базе созданного в 1970 году предприятия, специализировавшегося на механо-монтажных работах в нефтегазовой отрасли. По данным Rusprofile, в прошлом году убытки компании составили около 46 млн руб. при выручке 260,3 млн руб.

ООО «ЛМА» зарегистрировано в 2017 году как генподрядная организация для строительства Восточного выезда из Уфы. Входит в турецкий холдинг Limak. Прошлый год компания закончила с чистой прибылью 208 тыс. руб., выручка превысила 1,1 млрд руб.

Идэль Гумеров