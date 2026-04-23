Жителя Удмуртии осудили после оплаты поездки охотничьими патронами

Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртии вынес обвинение местному жителю за незаконное хранение боеприпасов (ст. 222 УК). Обвиняемый получил 32 винтовочных патрона в качестве оплаты за поездку, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2024 года 31-летний подсудимый подвез своего знакомого до магазина. За оказанную услугу с ним расплатились 32 длинными винтовочными патронами калибра 5,6 мм для использования в нарезном спортивном охотничьем оружии. Патроны он принес домой и хранил их до изъятия сотрудниками 17 февраля 2026 года.

Подсудимый согласился с обвинением. Суд назначил ему год лишения свободы.