В Дзержинске будут судить цыган, похитивших более 800 ноутбуков у пермских школ

Следственная часть нижегородского управления МВД направила в Дзержинский городской суд уголовное дело в отношении двух родственников-цыган, которые, используя мошенническую схему «перегруз», похитили у поставщика 844 ноутбука. Техника планировалась к отправке в школы Пермского края. Ущерб от этого преступления, по данным следствия, превысил 96 млн руб.

Злоумышленники в сети искали объявления о доставке грузов в другие регионы России и, получив заказ, сами нанимали водителя с фурой, представляясь ему заказчиком перевозок. По указанию «лжезаказчика» не подозревавший о преступлении водитель доставлял товар в указанное место. Там его перегружали в машину другого водителя, которого цыгане также нанимали, маскируясь под заказчика. Похищенные ноутбуки обвиняемые затем сбыли через интернет-площадку в Ставропольском крае. Небольшую часть похищенной партии удалось изъять сотрудникам уголовного розыска.

Когда в ноябре 2025 года полицейские задержали родственников, они осуществляли еще одно хищение по такой же схеме в отношении партии из 107 телевизоров, планируемых к поставке в Батайск Ростовской области. Двоим обвиняемым предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и подделке документов (товарных накладных и прочего).

Иван Сергеев