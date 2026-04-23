Нижегородская область оказалась в лидерах по дефициту кадров в ритейле

Нижегородская область по итогам первого квартала оказалась в тройке лидеров по уровню активности работодателей в сфере розничной торговли. За три месяца они разместили 4,5 тыс. вакансий. По данным кадрового сервиса Headhunter, больше только в Татарстане (5,1 тыс.) и Самарской области (4,6 тыс.).

В среднем на одну вакансию в рознице в ПФО приходилось 3,3 активных резюме. В Нижегородской области их 2,9, при норме от 4 до 8. Практически во всех регионах округа ритейл испытывает нехватку кадров, особенно продавцов и кассиров.

У нижегородских работодателей среди требований к кандидатам наиболее часто упоминаются умения, связанные с операционными процессами и продажами: выкладка товаров (5% вакансий), активные и прямые продажи, обслуживание и консультирование покупателей (по 4%), работа с кассой и проведение кассовых операций (по 3%).

Медианная предлагаемая зарплата в ритейле по итогам первого квартала в Нижегородской области составила 57,3 тыс. руб.

Андрей Репин