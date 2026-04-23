В Челябинской области изъяли более 1 кг наркотиков у молодежи

Во время первого этапа операции «Чистое поколение — 2026» в Челябинской области у детей и молодежи изъяли более 1 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За десять дней операции было проведено более 1,3 тыс. профилактических мероприятий с детьми и молодыми людьми в образовательных и медицинских учреждениях. После проверки 2 тыс. объектов массового пребывания молодежи выявлено 62 наркопреступления и 56 административных правонарушений, совершенных лицами в возрасте от 16 до 35 лет. Из незаконного оборота изъято свыше 1 кг наркотических средств. Кроме того, оперативники обнаружили две квартиры в Ленинском и Тракторозаводском районах, которые предоставляли горожане для совместного потребления запрещенных веществ. В отношении хозяев возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация притонов). Также было заблокировано 67 незаконных интернет-ресурсов для распространения наркотиков.

Виталина Ярховска