Экс-совладелица ЧЭМК отказывается от заявления о банкротстве

Бывшая совладелица Челябинского электрометаллургического комбината, супруга Юрия Антипова Людмила Антипова подала ходатайство об отказе от заявления о несостоятельности. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Размер задолженности превышает 46,2 млрд руб. Следующее заседание по делу должно состояться 23 апреля. Людмила Антипова также просила ввести в отношении нее процедуру реализации имущества и утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Арсенал» (Омск).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры изъял у супругов Юрия и Людмилы Антиповых акции АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск надзорного ведомства и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова, Александра Аристова и членов их семей 105 млрд руб. В счет долга активы ГК «Ариант» перешли в собственность государства. Имущество всех ответчиков было арестовано на сумму 46 млрд руб.

Виталина Ярховска