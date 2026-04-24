Блокнот гурмана

Предстоящие выходные и неделя обещают разнообразный гастрономический опыт: музыкальный вечер и бранч в морской стилистике, ужин в поддержку шефа и коктейли в честь королей и викингов.

«Оскароносное путешествие» в «Гранд Отеле Европа»

24 апреля «Гранд Отель Европа» и «Русские музыкальные сезоны» представят музыкальный ужин при свечах «Оскароносное путешествие». Утонченная композиция Moon River из «Завтрака у Тиффани», величественная музыкальная тема из «Крестного отца», драматичная тема из «Списка Шиндлера», магический пролог из «Гарри Поттера» и чувственный саундтрек к «Титанику» — целая коллекция музыкальных шедевров из фильмов, удостоенных премии «Оскар», прозвучит в историческом ресторане в интерьерах в стиле модерн.

Шеф-повар отеля Денис Соболев готовит к этому вечеру сет-меню из пяти курсов. В качестве холодной и горячей закусок выступят карпаччо из копченого тунца с гребешком и утиная грудка с тыквенно-яблочным кремом. На горячее подадут угольную треску и подкопченное филе говядины прайм с картофельно-сельдереевым мильфеем. Сладким аккордом станет «Шоколадная сфера» — трюфельный крем с коньяком и хрустящим пралине.

Морской бранч в Чайной гостиной

Корюшка уже в Петербурге! 26 апреля Чайная гостиная Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg приглашает на «Морской бранч», посвященный началу сезона рыбы, ставшей гастрономическим символом Петербурга. Именно корюшка станет главной героиней бранча.

Гостей в этот день ждет впечатляющее разнообразие морепродуктов: устрицы, краб, лосось, тунец. Шеф-повара всех ресторанов отеля представят свои позиции: станция Sintoho — ассорти роллов, Percorso — пасту с морепродуктами и ароматную уху. Кондитеры дополнят картину нежными десертами и выпечкой. И, конечно, гостей ждут традиционные русские блинчики с красной и черной икрой.

В программе бранча — выступление джаз-бэнда и пианиста, а также игра «Поиск золотой рыбки», где каждый участник сможет примерить на себя амплуа рыбака; аниматор устроит веселые конкурсы, а иллюзионист усилит атмосферу приключений волшебными трюками.

Ужин в поддержку шефа

27 апреля в историческом особняке «Пальма» состоится гастрономический ужин в поддержку Игоря Зорина — шеф-повара, профессиональная карьера которого связана и с Петербургом, и с международной гастрономической сценой. Игорь много лет работал в России и за рубежом, сотрудничал с ведущими шеф-поварами, среди которых Джеймс Лоу, Сасу Лаукканен и Мауро Колагреко.

Несколько лет назад Игорь перенес инсульт и сейчас проходит реабилитацию и прилагает много сил, чтобы остаться в профессии. Благотворительный ужин 27 апреля станет его первым возвращением на кухню за долгое время.

В этот вечер восемь петербургских шефов объединятся, чтобы поддержать коллегу, и примут участие в гастрономическом вечере. В ужине примут участие, помимо самого Игоря, Дмитрий Блинов, Антонио Фреза, Алексей Алексеев, Дмитрий Решетников, Роман Киселев, Алексей Скобёлкин, Артем Гребенщиков. Все вырученные средства будут направлены на реабилитацию главного героя этого гастрономического события.

Союз морепродуктов и виноделия

29 апреля в Lotus Bistro состоится винный ужин из пяти курсов, посвященный проверенному временем альянсу морепродуктов и виноделия. Вечер откроет Шампань, подчеркивая легкость и свежесть первой подачи — устрицы муроцу. Белые бургундские вина раскроют глубину и элегантность более насыщенного курса: крудо из лосося, тунца, лангустина и гребешка с трюфельным соусом понзу. Вино из Жюры дополнит вкусовую палитру севиче из баррамунди с кокосовым молоком характерными минеральными и легкими ореховыми оттенками. Завершающие курсы — хенд-ролл с морским гребешком и авокадо, а также абури из лосося с икрой масаго и унаги юдзу — будут сопровождаться продукцией немецких и испанских виноделов.

Розовые блины Арины Родионовны

В «Теремке» появилась новинка с отсылкой к гастрономической истории Петербурга — розовые блины Арины Родионовны: сеть ресторанов русской кухни расширяет меню в преддверии туристического сезона.

По легенде, няня Пушкина пекла своему талантливому подопечному розовые блины, добавляя в них свекольный сок. Считается, что Александр Сергеевич их очень любил: «мог зараз съесть до тридцати штук». «Теремок» вдохновился этой историей, а в качестве начинки выбрал бруснику и карамелизированное яблоко: ягодная кислинка и мягкая сладость яблока хорошо сочетаются с блинной основой, создавая выразительный, но сбалансированный вкус.

«Для нас важно поддерживать локальные традиции и предлагать гостям города особенный гастрономический опыт. Розовый блин — это не просто блюдо, а часть культурного кода Петербурга»,— комментирует запуск новинки Валерия Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью петербургского «Теремка».

Коктейли в честь королей, викингов — и булочек

В ресторане Nordic обновили коктейльную карту. Теперь она выстроена как неспешный и вдумчивый диалог с Севером — через имена, вкусы и традиции, которые формировали культуру региона.

Идея родилась в путешествиях вдохновительницы проекта Надежды Третьяковой. Концепция карты выверена до мельчайших деталей: необычные ингредиенты, продуманные вкусовые сочетания, удивительная история.

Коктейль Christian IV («Кристиан IV») назван в честь датского короля, который правил почти 60 лет, был покровителем искусств и роскоши. Перед нами один из немногих венценосцев, позволивший себе жениться по любви, оставив после себя 25 детей. Богатый и сложный вкус коктейля — как жизнь короля: сладкий, яркий, с ноткой пышности эпохи барокко.

Коктейль Rabarberpaj («Ревеневый пирог») создан в честь ревеня, излюбленного сезонного ингредиента скандинавов. Напиток Semla («Семла») посвящен знаменитой шведской булочке с одноименным названием. Коктейль повторяет гармонию сладкого угощения с миндальной начинкой и легкой пряностью.

Коктейль Vikingahorn («Рог викинга») напоминает об отважных завоевателях Скандинавии, которые когда-то поднимали рог, наполненный медом и крепким напитком, а напиток Patar («Потор» — «Еще немного кофе») вдохновлен шведской традицией второй чашки кофе. Именно так называют экстракофе, который наливают в кофейнях бесплатно, ведь разговор не должен заканчиваться слишком быстро.

Наконец, Tommelise («Дюймовочка») — оммаж датскому сказочнику Андерсену и его знаменитой сказке. Легкий, свежий и воздушный напиток переносит нас в мир маленькой героини, где даже крошечное может быть важным. Этот гастрономическое высказывание о нежности, смелости и волшебстве, о вере в чудо даже в огромном мире.

Корюшка в шампанском

Благородным символом петербургской кухни заслуженно считается стерлядь в шампанском. В ресторане Каримы Уразбаевой Par Michele Gastronomie («Пар Мишель Гастрономи» — «Гастрономия от Мишель») решились на смелый эксперимент с этим сюжетом: в искристом французском вине здесь готовят корюшку.

Рыбу маринуют в шампанском, оливковом масле и соке лимона, а потом запекают в течение 4–5 минут с сочными томатами черри и чесноком. Получается очень гастрономичная и чистая версия корюшки, а характерный свежий «огуречный» аромат звучит ярко и благородно.

Светлана Куликова