В Удмуртии возможно повышение уровня воды в Каме

В Удмуртии ожидается локальное поднятие уровня воды в нижнем течении Камы. Об этом сообщает председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

23 и 24 апреля на Камской ГЭС планируют открыть затворы для сброса воды. В связи с этим в Каракулинском, Сарапульском, Воткинском и Завьяловском районах уровень воды может подняться до 1,2–1,4 метра выше обычного весеннего уровня.

Ведомство просит жителей указанных районов принять информацию к сведению. В случае необходимости звонить по номеру «112».