Штраф в 500 тыс. рублей получил житель Кемерова за финансирование экстремизма

Рудничный райсуд Кемерова вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — максимальное наказание до восьми лет лишения свободы). Подсудимому назначили штраф в размере 500 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, в октябре 2017 года суд признал межрегиональное общественное движение «Артподготовка» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Несмотря на это, в интернете был размещен ролик основателя движения, в котором он заявил о продолжении его деятельности и организовал сбор денежных средств, разместив ссылку для перевода денег.

Правоохранители установили, что житель Кемерова, зная, что движение было признано экстремистским, перевел со своего банковского счета 7 июня 2020 года 1,5 тыс. руб. в его поддержку. Еще 1 тыс. руб. он направил экстремистской организации в июле того же года и 555 руб. — летом 2021-го.

Свою вину кемеровчанин признал. Суд также постановил конфисковать у него более 3 тыс. руб. и мобильный телефон.

Александра Стрелкова