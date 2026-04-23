ВВС Южной Кореи извинились за столкновение F-15 из-за селфи пилотов

ВВС Южной Кореи принесли официальные извинения за столкновение двух истребителей F-15K, произошедшее в декабре 2021 года. Как сообщает Reuters, к публичному признанию вины военных подтолкнули результаты проверки, согласно которым причиной аварии стало увлечение пилотов селфи и видеосъемкой во время полета.

Согласно отчету Государственного комитета по аудиту, опубликованному 22 апреля, к столкновению в небе над городом Тэгу привели незапланированные маневры ради эффектных кадров. Установлено, что пилот ведомого истребителя решил отметить свой последний полет перед увольнением серией снимков. Для лучшего ракурса он без разрешения начал резко набирать высоту и делать крен. В это время пилот ведущего самолета также был отвлечен съемкой видео. Так самолеты опасно сблизились и ведомый задел хвостом крыло флагмана.

Никто не пострадал, но ущерб машинам превысил $600 тыс. Комиссия возложила основную ответственность на ведомого, которому теперь предстоит возместить примерно десятую часть расходов на ремонт. Также она раскритиковала ВВС за слабый контроль над дисциплиной в воздухе.

Один из пилотов, со слов представителя ВВС, был отстранен от полетов, получил строгое дисциплинарное взыскание и вскоре уволился из вооруженных сил.

