Суд отправил в колонию экс-полицейских за продажу изъятого контрафакта в Хакасии

В Хакасии завершился суд над двумя бывшими сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) республиканского МВД. За превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) им назначили 5,5 и 6,5 года колонии общего режима и лишили офицерских званий, сообщили в управлении Следственного комитета России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ России и службы безопасности МВД по Республике Хакасия.

Расследование установило, что в декабре 2023 года оперативники продали своему знакомому за 300 тыс. руб. партию поддельного алкоголя и табака. Изъятый контрафакт хранился на складе МВД и был признан вещественным доказательством.

Илья Николаев