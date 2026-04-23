Глава СКР ждет доклад о ходе расследования нарушений при содержании дорог в Чернушке

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Чернушинском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсети к председателю СКР обратились жители Чернушки. Они пожаловались на проблемы с дорожным сообщением: асфальтовое покрытие в нескольких населенных пунктах деформировано, в период осадков оно размывается. Проезд транспорта к объектам социальной инфраструктуры затруднен. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о проводимой работе по разрешению озвученной в видеообращении проблемы жителей района.