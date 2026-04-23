Первым иностранцем на борту китайской космической станции станет пакистанец

В качестве первых участников китайской пилотируемой космической программы отобраны пакистанцы Мухаммад Зишан Али и Хуррам Дауд, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). В космос отправится один из них.

Оба скоро прибудут в Китай в качестве резервных космонавтов для прохождения подготовки. После подготовительных курсов и аттестации один из них примет участие в космической миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке и станет первым иностранным космонавтом на борту китайской космической станции «Тяньгун».

Соглашение о сотрудничестве по отбору и подготовке пакистанских космонавтов, а также их участию в полете было заключено в Исламабаде в феврале 2025 года. CMSA подчеркивает, что соглашение демонстрирует открытую позицию китайского правительства, «готового делиться с международным сообществом достижениями в развитии космической отрасли».

Эрнест Филипповский