Китай назвал провокацией визит японских депутатов в храм Ясукуни

Китай выражает крайнее возмущение и резкое осуждение в связи с посещением в среду межпартийной группы из 126 японских законодателей известного храма Ясукуни в Токио, который считается символом японского милитаризма и военной агрессии. Об этом брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Акция представляет собой «вопиющую провокацию против международной справедливости и жестокое попрание человеческой совести», заявил дипломат. Он задался вопросом, способна ли Япония правильно воспринять и глубоко переосмыслить историю своей милитаристской агрессии, извлечь уроки и избежать повторения ошибок прошлого. «Это касается политической основы китайско-японских отношений, репутации Японии как государства, а также послевоенного международного порядка, мира и справедливости»,— цитирует его слова агентство «Синьхуа».

Го Цзякунь обвинил власти Японии в попытках реабилитации убеждений времен Второй мировой войны и военных преступников, в желании бросить вызов вердикту Токийского процесса и послевоенному международному порядку. МИД КНР призвал международное сообщество не допустить возрождения японского милитаризма.

Ясукуни-дзиндзя («храм мира в стране») — построенное в Токио в 1869 году синтоистское святилище. В отличие от остальных храмов оно находится в ведении военных. В храме поклоняются душам воинов, погибших за императора, который и является в нем верховным божеством. Среди почитаемых в святилище имеется несколько японских военачальников, признанных международным трибуналом военными преступниками.

