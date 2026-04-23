Курс доллара. Прогноз на 23-24 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Давление на рубль оказывает уменьшение доходности ОФЗ На валютном рынке российский рубль демонстрирует низкую чувствительность к факторам, которые обычно способствуют его укреплению. Даже на фоне подъема цен на нефть марки Brent выше отметки $100 за баррель национальная валюта практически не меняет своих позиций по отношению к ключевым иностранным валютам. Давление на рубль оказывает уменьшение доходности ОФЗ, что связано с рыночными ожиданиями относительно возможного смягчения ДКП и снижения ключевой ставки Банка России. Дополнительным фактором может служить временное сокращение валютного предложения со стороны экспортеров: вероятно, часть компаний уже реализовала валютную выручку заранее для подготовки к уплате единого налогового платежа. В сложившихся условиях в ближайшие дни мы ожидаем боковое движение валютных пар в диапазоне 74–77 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Перевес факторов со стороны предложения иностранной валюты На этой неделе рубль стабилизировался в середине текущего торгового диапазона 10,8–11,3 руб./юань. Причиной является локальная активизация спроса на иностранную валюту как в преддверии сезона отпусков, так и на фоне крепнущих ожиданий возобновления покупок валюты Минфином с мая, что может скорректировать курсовой вектор. Несмотря на указанные факторы, в краткосрочной перспективе мы по-прежнему видим риски дополнительного укрепления национальной валюты на фоне роста предложения валюты от экспортеров под крупные нефтегазовые платежи в бюджет. Впрочем, до конца апреля высока вероятность появления новых посланий Минфина относительно возобновления операций на валютном рынке, что сдержит тренд к укреплению рубля. Таким образом, по-прежнему видим на рынке некоторый перевес факторов со стороны предложения иностранной валюты и допускаем закрепление курсовых котировок в нижней части текущего торгового диапазона до конца недели.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне доллара могут оказаться свежие данные статистики США Рубль на относительно стабильных позициях в ожидании пятничного решения по ключевой ставке от российского регулятора. Тем временем в центре внимания активно обсуждаемый очередной, 20-й пакет санкций со стороны ЕС. Общая напряженность на мировых рынках продолжает подпитываться конфликтом на Ближнем Востоке. В фокусе — заявление Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана в ожидании от Тегерана выработки «единого предложения». При этом власти Ирана, судя по новостям, не готовы к переговорам из-за слишком высоких требований. На стороне доллара могут оказаться свежие данные статистики США, где розничные продажи в месячном выражении увеличились на 1,7% вместо ожидаемого роста на 1,4%.

Илья Федоров,

главный экономист Курс легко может уйти ниже отметки 75 руб./$ Рубль на перепутье. Пока Минфин думает о сроках возврата на валютный рынок, рубль продолжает возвращать позиции, утраченные после комментариев главы ведомства Антона Силуанова. Налоговая неделя продолжает поддерживать курс, вплотную приближая его к 75 руб. за доллар США. Курс легко может уйти ниже этой отметки. Если Минфин объявит о возобновлении операций в мае, то курс развернется и пойдет в сторону 80 руб./$. Если же покупки отложат до июня, то курс может уйти в диапазон 70–72 руб./$. До конца текущей недели ориентируемся на курс 74–76 руб./$.

Марина Никишова,

главный экономист На следующей неделе рубль еще может получить поддержку от налогового периода Рубль пока остается довольно сильным. Но заявления Минфина о намерении вернуть покупки валюты в рамках бюджетного правила раньше 1 июля (вероятно, с мая) не позволят рублю чрезмерно укрепиться на фоне высоких цен на нефть. Кроме того, учитывая заявления президента о замедлении темпов роста экономики и позитивную статистику по инфляции и инфляционным ожиданиям, в эту пятницу нельзя исключить снижения ключевой ставки сразу на 100 б. п., что также негативно для рубля. При этом на следующей неделе рубль еще может получить поддержку от налогового периода. На этом фоне ожидаем боковой тренд.