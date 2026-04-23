В Махачкале эвакуировали 75 человек из горящего дома

В Махачкале в жилом доме на Северо-Осетинской улице загорелась квартира на мансардном этаже. Пожар распространился на площадь 600 кв. м., крыша здания полностью охвачена огнем, сообщили в МЧС. Из жилища эвакуировали 75 человек, среди которых — 24 ребенка. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Часть кровли обрушилась, передает ТАСС с места событий. Горящие обломки упали на стоящие рядом постройки, их сейчас поливают водой, чтобы не допустить распространения огня. Также есть риск перехода пожара на соседний жилой дом, стоящий вплотную к горящему зданию.

К тушению привлечены 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные поливают крышу соседнего дома, чтобы огонь не перекинулся на него.