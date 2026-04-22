ФК «Урал» одержал победу над «Торпедо» в 30-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Торпедо» (Москва) в 30-м туре Лиги Pari. Матч проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:0 (2:0). Годы забили: Бегич (13 минута) и Акбашев (22).

«Тяжелая игра. У "Торпедо" был на один день больше на подготовку. Мне понравился первый тайм. Во втором тайме мы много теряли мячи, плохо выходили из обороны. Но, в принципе, результатом я доволен»,— сказал после матча главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий.

После игры ФК «Урал» набрал 55 очков, он находится на третьем месте в турнирной таблице. На первом месте «Факел» из Воронежа (60 очков), на втором — «Родина» (56 очков).

Следующий матч «Урал» сыграет 26 апреля в гостях у «Челябинска».

Николай Яблонский