Бастрыкин взял на контроль дело об агрессивных бродячих собаках в Пензе

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о бездействии при отлове собак в Пензе. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Жители Пензы жалуются в СМИ и соцсетях на бродячих агрессивных животных возле домов, автобусных остановок, образовательных учреждений. Меры по их отлову не принимаются, уточняется в релизе.

В СУ СК России по Пензенской области уже расследуется уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Сергею Родионову доложить о ходе расследования и мерах по решению проблемы.

