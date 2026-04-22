«Роскосмос» опубликовал фотографию Земли со спутника «Электро-Л» № 5

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию Земли со спутника «Электро-Л» № 5. Кадр размещен в Telegram-канале корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос / «Электро?Л» № 5 Фото: Роскосмос / «Электро?Л» № 5

Снимок был опубликован в честь Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля. В «Роскосмосе» отметили, что праздник призван привлечь внимание к экологическим проблемам на планете и объединить людей в борьбе за сохранение природы.

Спутник «Электро-Л» № 5 был запущен на орбиту в феврале 2026 года с космодрома Байконур. Аппарат вышел на орбиту высотой около 36 тыс. км. Спутник предназначен для многоспектральной съемки Земли, прогнозирования погоды, мониторинга климата и ЧС.