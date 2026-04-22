В Пензе беременные и кормящие матери смогут получать молочку бесплатно
С мая в Пензе беременным и кормящим матерям будут предоставлять бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщил мэр Олег Денисов в своих соцсетях.
Помощь смогут получить беременные сроком от 28 недель, состоящие на учете в городских медучреждениях, а также кормящие матери с момента выписки из роддома до достижения ребенком четырех месяцев (при наличии справки о грудном вскармливании). Ежемесячный набор включает 18 упаковок молока 3,2% (около 3,7 кг) и 12 упаковок творога 5% (около 1,2 кг).
Выдача продуктов будет производиться дважды в месяц равными частями на базе МАУ «Детское и лечебное питание». Поддержку окажут малообеспеченным семьям с доходом не выше 31,8 тыс. руб. на человека, а также многодетным независимо от материального положения. При подсчете количества детей учтут совершеннолетних до 23 лет, если они обучаются очно.
Для оформления льготы необходимо подать заявление через интерактивный портал социальной защиты.