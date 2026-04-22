Прокуратура проверит информацию СМИ о сбоях в водоснабжении Ахтубинского района

Ахтубинская городская прокуратура начала надзорную проверку после публикаций о перебоях с подачей воды в районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура также контролирует ситуацию с погашением долгов по зарплате на МУП «ЖКХ «Универсал», которое находится в стадии банкротства. Власти муниципалитета в плановом порядке передают функции водоснабжения новому оператору — МУП «ДИРЕКЦИЯ ЖКХ».

Также решается вопрос о переводе сотрудников, утверждении тарифов и заключении договоров с абонентами. Ведомство координирует действия районной администрации и профильных структур для обеспечения бесперебойной подачи воды.

Нина Шевченко