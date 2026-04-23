Не успевший переехать до 20 апреля приют для бездомных животных «Друг» во Всеволожске получил очередную отсрочку переноса площадки до 15 мая. Вчера депутат городского парламента Дмитрий Павлов направил обращение губернатору Ленобласти Александру Дрозденко об отсрочке переезда приюта на три месяца вместо трех недель. На обращение отреагировал председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов, назвав заявление «политическим хайпом на теме животных». Руководство приюта сообщает, что контролирующие органы в последние дни вместо помощи отвлекают работников проверками, и просит ветслужбу на время организации переезда «оставить их в покое».

По решению суда срок аренды земельного участка НКО «Благотворительный фонд "Друг"» под приют для бездомных животных истекал 19 апреля. В начале неделе руководство приюта сообщило в соцсетях, что ему дали отсрочку до 15 мая, и разместило список необходимой срочной помощи. В нем указано, что приюту сейчас нужна помощь в организации строительных работ на новом участке: бригадир и рабочие, тяжелая техника и строительные материалы. Адрес нового места размещения приюта его руководитель и соучредитель фонда Галина Кашулина не назвала, уточнив только, что это «частная территория».

Приют находится во Всеволожске с 2012 года. Сейчас в нем живут 118 собак и 16 кошек. В 2019-м администрация города не продлила договор аренды с фондом. После многочисленных судов и переговоров с местной администрацией он добился отсрочки решения суда до 20 апреля 2026 года. Но еще в 2020 году фонду удалось договориться о выделении участка на Челябинской улице в Красногвардейском районе Петербурга. Однако впоследствии выяснилось, что участок находится рядом с режимным предприятием и не может быть использован под приют.

К 2022 году во Всеволожске был изменен генплан — и участок, занимаемый приютом, был отнесен к категории земель, выделяемых Ленобластью для льготных категорий граждан, в том числе участников СВО и многодетных семей. Сейчас участок уже распределен одной из таких семей, которая очень ждет получения земли и жалуется в соответствующие инстанции.

Вчера в ситуацию вокруг приюта неожиданно вмешался депутат городского парламента, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Он обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой дать «Другу» больше времени — не месяц, а три. В ответ на заявление парламентария в соцсетях председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов разместил свое видеообращение, в котором он назвал позицию господина Павлова «политическим хайпом на теме животных» и выразил сожаление, что депутат не разобрался в фактах и хронологии событий вокруг питомника. «Приюту реально нужна помощь с переездом, а не политические заявления»,— высказался господин Габитов.

Депутат Павлов в разговоре с изданием передал ответ областному общественнику: «Не зная о территориальном разграничении полномочий, люди обратились ко мне. Как председателю Общественной палаты региона господину Габитову следовало бы быть на передовой и задавать властям вопросы, не дожидаясь, когда депутаты из ближнего региона вмешаются в эту неразбериху и когда вся страна встанет на защиту питомника во Всеволожске Ленинградской области».

Господин Павлов убежден, что инцидент может быть исчерпан именно благодаря общественному резонансу. «Депутатское заявление всегда имеет больший вес для чиновников, чем, как они выражаются, частные обращения. А я всегда говорил, что у чиновников должен быть KPI. Ведь эта ситуация возникла, по сути, на пустом месте (при желании ее можно было решить в установленные сроки) из-за нерадивости чиновников на местах»,— подчеркнул лидер «Новых людей» в городском парламенте.

Галина Кашулина сказала «Ъ Северо-Запад», что предложенная Дмитрием Павловым отсрочка очень помогла бы приюту: «Конечно, три месяца лучше, чем три недели». По ее словам, в администрации Всеволожска прекрасно знают сроки цикла строительных работ. Для подготовки новой площадки нужно отсыпать дороги, отсыпать саму площадку, демонтировать и смонтировать на новом месте бытовки для размещения животных, организовать вольеры, обнеся их забором. «Как можно это успеть за три недели? Но мы согласились на это. Какой у нас выбор?» — отметила она.

Пока реальной помощи от властей приют не видит, добавила госпожа Кашулина. Помощь предложил депутат ЗакС Ленобласти, бывший член фракции КПРФ Дмитрий Звонков, пообещавший привезти на новую площадку машину щебня для отсыпки. При этом, как указывает руководитель фонда, представители регионального управления ветеринарии с начала недели уже несколько раз приезжали в приют с проверками. Госпожа Кашулина подтвердила изданию, что высокопоставленный чиновник ведомства на личных встречах говорил, что ветуправление заберет всех животных, а больных подвергнет эвтаназии. На сайте управления эта информация опровергается: «Отметим, что об усыплении животных речи не идет! Управление ветеринарии всегда выступает за ответственное обращение с животными...»

«Они (представители ветуправления) к нам сейчас приезжают, пересчитывают животных, проверяют условия их содержания. А нам сейчас нужно, чтобы нам дали покой и возможность организовать такой спешный переезд»,— сказала Галина Кашулина. «Ъ Северо-Запад» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Александра Тен