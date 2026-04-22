Свердловская полиция начала формировать новый состав общественного совета

Свердловская полиция приступила к процедуре формирования нового состава Общественного совета, который будет действовать с 2026 по 2029 годы. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, к участию приглашаются представители СМИ, образовательных и медицинских учреждений, общественных организаций, религиозных объединений, национально-культурных диаспор, научного и спортивного сообществ, а также НКО, работающих в сферах противодействия коррупции, незаконному обороту наркотиков и профилактики зависимостей. Отдельно отмечается возможность участия юристов и волонтерских объединений.

«Это должны быть хорошо известные общественности люди с безупречной деловой и профессиональной репутацией и активной гражданской позицией»,— отметил полковник Горелых.

Кандидатам необходимо будет представить пакет документов, включая заявление, анкету, согласие на обработку персональных данных и автобиографию до 27 апреля.

Полина Бабинцева